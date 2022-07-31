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Депутат Госдумы Иван Демченко: В сложное для страны время политики должны уметь объединяться…
На встрече на форуме «Территория смыслов» председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что «Единая Россия», даже получив большинство мандатов, вовсе не претендует на все руководящие должности в Госдуме.
Была реализована модель, в соответствии с которой партия власти передала 50% постов представителям парламентской оппозиции. По его словам, «это позволяет обеспечить максимальный баланс и принимать решения, которые учитывают мнения всех групп нашего населения, проголосовавшего за партии, представленные в Госдуме».
Сейчас из 32 комитетов Госдумы 17 возглавляют представители «Единой России» (в том числе ключевые комитеты по бюджету, госстроительству, обороне), пять – депутаты КПРФ, по четыре – представители «Справедливой России» и ЛДПР, и два – «Новые люди».
Региональные парламенты должны перенимать думские практики, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению депутата Госдумы Ивана Демченко, такая практика положительно скажется на законотворческом процессе в регионах. Принимать участие в разработке документов смогут как представители «Единой России», так и других политических партий, а также общественники.