Депутат Госдумы Иван Демченко: В сложное для страны время политики должны уметь объединяться…

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На встрече на форуме «Территория смыслов» председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что «Единая Россия», даже получив большинство мандатов, вовсе не претендует на все руководящие должности в Госдуме.

Была реализована модель, в соответствии с которой партия власти передала 50% постов представителям парламентской оппозиции. По его словам, «это позволяет обеспечить максимальный баланс и принимать решения, которые учитывают мнения всех групп нашего населения, проголосовавшего за партии, представленные в Госдуме».

Сейчас из 32 комитетов Госдумы 17 возглавляют представители «Единой России» (в том числе ключевые комитеты по бюджету, госстроительству, обороне), пять – депутаты КПРФ, по четыре – представители «Справедливой России» и ЛДПР, и два – «Новые люди».

Региональные парламенты должны перенимать думские практики, - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По мнению депутата Госдумы Ивана Демченко, такая практика положительно скажется на законотворческом процессе в регионах. Принимать участие в разработке документов смогут как представители «Единой России», так и других политических партий, а также общественники.