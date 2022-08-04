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Депутат Госдумы Иван Демченко: IT- специалисты на Кубани активно пользуются программой льготной ипотеки

Краснодарский край стал лидером среди регионов по оформлению льготной ипотеки для специалистов из сферы IT. Большая часть поданных заявок уже одобрена банками.
- Поддерживать IT-специалистов сейчас особенно важно, ведь развитие информационных технологий в крае - один из приоритетных аспектов нашей работы. На протяжении многих лет мы готовили специалистов и теперь готовы их поддержать, - прокомментировал Иван Иванович. 
Напомним, что для поддержки IT-компаний в крае также действует сниженная налоговая ставка — 1% вместо 6%.
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Категория: Новости / Общество

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