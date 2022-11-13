На первом участке сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае будут действовать требования Лесного кодекса РФ

/Общество/

В соответствии с Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденного Постановлением Правительства РФ, 2 ноября 2022 года в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора проведено первое заседание межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений об использовании земельных участков в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, на территории Краснодарского края.

По итогам проведенного заседания в отношении одного земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:26:1001000:2328 (Северский район), общей площадью 3,21 га было принято положительное решение. Площадь занятая лесными насаждениями составляет 75% от общей площади земельного участка. На данном земельном участке теперь будут действовать требования Лесного кодекса РФ.

В отношении четырех земельных участков общей площадью 334,51 га принято отрицательное решение в связи с несоответствием лесных насаждений и древесно-кустарниковой растительности критериям отнесения их к лесам, расположенным на землях сельскохозяйственного назначения. Землепользователям данных земельных участков обязаны привести их в надлежащее состояние и вовлечь в сельскохозяйственный оборот.