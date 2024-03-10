Депутат Иван Демченко отметил успехи в работе администрации Анапы

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На открытой сессии Совета депутатов города-курорта Анапа состоялся отчет мэра Василия Швеца об итогах работы в 2023 году и планах на наступивший год. В сессии приняли участие председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, первый заместитель губернатора Игорь Галась, руководители силовых структур, организаций и предприятий Анапы, общественники.

Василий Швец отметил опережающее развитие курорта по целому ряду направлений, в том числе инвестиционной привлекательности и титульного направления агропромышленного комплекса – виноградарства и виноделия.

В городе завершено строительство детсада на 280 мест, проведен капитальный ремонт школ в Супсехе, Виноградном, Рассвете, открыт первый в регионе возведенный по национальному проекту "Культура" Дом культуры в Сукко. Построены фельдшерско-акушерский пункт в Большом Разноколе и офис врача общей практики в Суворов-Черкесском, в больнице Анапы открыт сосудистый центр. В 2023 году реконструирована Театральная площадь и парк в Виноградном, построен парк Крещения Руси, на Симферопольском шоссе открыт Зал воинской славы, в Гостагаевской – молодежное пространство "Ресурс".

Мэр Анапы Василий Швец поблагодарил губернатора Вениамина Кондратьева, спикера Заксобрания Юрия Бурлачко, депутата Госдумы Ивана Демченко и депутатов краевого парламента за внимание к проблемам всероссийского детского курорта и живое участие в его судьбе.

"Участвовавшие в открытой сессии представители краевых властей высоко оценили работу администрации Анапы, муниципальные депутаты признали работу Василия Александровича удовлетворительной. Также считаю, что в 2023 году в городе-курорте многое сделано и местная администрация готова к опережающему росту по базовым направлениям, оставаясь одним из флагманов туристической отрасли не только Краснодарского края, но и всей страны", - в свою очередь отметил представляющий в Государственной Думе Краснодарский край депутат Иван Демченко.