Глава Крымского района отметил вклад депутата Госдумы Ивана Демченко в поддержку бойцов СВО

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С ежегодным отчетным докладом на открытой сессии Совета депутатов Крымского района выступил глава муниципалитета Сергей Лесь. Большое внимание в отчете было уделено капитальному ремонту и строительству социальных объектов в рамках выполнения поставленных губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым задач.

В станице Варениковской в 2024 году будет открыт новый детский сад на 100 мест, принимать туда будут детей с особенностями в развитии. Также 1 сентября в станице откроется новая школа – уже третья, построенная в Крымском районе за последнее время. Также в этом году планируется строительство школы и офиса врача общей практики в микрорайоне "Надежда" в Крымске, капитальный ремонт школы № 20, спортивных и детских площадок.

Свое выступление Сергей Лесь начал с рассказа о патриотической работе и том, как жители Крымского района помогают участникам специальной военной операции и их семьям.

"В каждом поселении волонтеры плетут маскировочные сети, шьют аптечки и тактические носилки, вяжут теплые вещи, изготавливают сублимированные супы и сухие армейские души. Волонтеры собирают гуманитарную помощь для бойцов и новых регионов. В станице Варениковской круглосуточно работает «Солдатский привал", - отметил глава муниципалитета. - Особые слова благодарности - депутату Государственной Думы Российской Федерации Ивану Ивановичу Демченко за помощь участникам СВО".

Как сообщалось ранее, депутат Иван Демченко и его команда с самого начала специальной военной операции оказывают регулярную поддержку находящимся на передовой бойцам, оставаясь с ними на постоянной связи. В зону проведения СВО депутатом направлены транспортные средства, техника, антидроновые ружья, беспилотники, амуниция и другое необходимое там оборудование.