Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил общественников Анапы с победой в краевом конкурсе по благоустройству

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Сразу четыре местные инициативы на сельских территориях из города-курорта Анапа стали победителями краевого конкурса – на их реализацию из бюджета выделят более 28 млн рублей, сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Анапа входит в избирательный округ парламентария, с местными жителями и администрацией его помощники находятся на постоянной связи.

Благодаря победе в конкурсе благоустроят памятный комплекс советским воинам, погибшим в бою за хутор Курбацкий. Проект даст новый виток развития музею и всему мемориальному комплексу, привлечет новые экскурсионные проекты. Перед Домом культуры станицы Анапской появится современная площадка для проведения праздников. В ДК занимается уникальный коллектив, объединяющий семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, благодаря оборудованной сцене особенные артисты смогу чаще радовать станичников своим творчеством.

Следующий проект, перечисляет депутат Иван Демченко, благоустройство спортивно-игровой площадки в селе Джигинка позволит сделать эту территорию местом притяжения всех жителей – от мамочек с детьми до пенсионеров. Они получат современное и комфортное общественное пространство. За счет краевых средств благоустроят территорию Дома культуры в хуторе Усатова Балка. Здесь появится ухоженная зеленая зона, место для детских игр, восстановят уличное освещение, лавочки и урны для посетителей, стенды с актуальной полезной информацией.

"Искренне поздравляю неравнодушных к малой Родине активных общественников – руководителя ТОС: квартальную комитета № 78 Наталью Соломину, атамана хуторского казачьего общества Александра Консула, координатора деятельности органов ТОС Джигинского сельского округа Оксану Штейнбрехер, муниципального депутата Светлану Хижняк, сумевших подготовить и защитить проекты, которые улучшат жизнь земляков", - перечислил Иван Демченко.