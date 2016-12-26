В Сочи перекрыли входы на пляжи, куда может вынести обломки Ту-154

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В Сочи проходы к пляжам Хосты и Адлера блокированы полицией. Спасатели и чиновники администрации прочесывают пляжи в поисках обломков Ту-154, которые волна могла вынести на берег.

Проход на сочинские пляжи блокирован, чтобы не допустить проникновения посторонних лиц к месту возможного выноса обломков самолета и тел погибших. На прибрежной полосе дежурят спасатели и чиновники городской администрации, которые обследуют берег моря.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что сотрудники администрации города и полицейские участвуют в поисково-спасательной операции после крушения самолета Ту-154, обследуя берег моря. «Если где-то будет что-то обнаружено, будем немедленно информировать следственные и правоохранительные органы»,— заявил мэр. По словам Анатолия Пахомова, в город прибыли 12 родственников погибших, работу с ними ведут врачи и психологи.

25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154.

Транспортник рухнул в море спустя считаные минуты после взлета, никто из находившихся на борту 92 человек не выжил.

Источник: maks-portal.ru