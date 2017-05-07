Глава Новороссийска в честь Дня победы наградил почётными грамотами воинов Новороссийского гарнизона

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Ветеранов войны и труда, ветеранов вооруженных сил и правоохранительных органов, жителей города-героя Новороссийска пригласили сегодня в городской театр на торжественное собрание, приуроченное празднованию 72-ой годовщины Великой Победы.

Глава города Игорь Дяченко поздравил горожан и военных с 72-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне. «9 мая золотом вписано в героическую летопись Российского государства. Это самый дорогой для нашего народа праздник! Он отличается особой торжественностью, теплотой и гордостью великим подвигом, который совершил наш народ в годы самой страшной, самой чудовищной войны, - сказал И.Дяченко, - несгибаемое мужество и отвага, величие духа советских воинов показали всему миру, что в годину жестоких испытаний с особой силой проявляется и крепнет в нашем народе святое чувство любви к своему Отечеству».

Глава города-героя напомнил, что с первых дней войны на фронт ушли тысячи жителей Новороссийска. Они сражались на всех фронтах Великой Отечественной. Многие не вернулись домой, но их имена вписаны в героическую летопись Победы. Двадцать три новороссийца были удостоены высшего звания «Герой Советского Союза», двое из них – дважды.

Новороссийцы гордятся своими знаменитыми земляками: летчиками Владимиром Коккинаки и Евгением Савицким, Николаем Сипягиным и Филиппом Рубахо, Цезарем Куниковым, Василием Усковым и другими.

И сегодня южный форпост страны надёжно укомплектован профессиональными военными, посвятившими свою жизнь служению Родине. За высокие показатели в организации боевой подготовки и укреплении воинской дисциплины, весомый вклад в поддержание боевой готовности, целеустремленность, инициативу и в честь 72-й годовщины Великой Победы лучшие солдаты и офицеры Новороссийского военного гарнизона были награждены грамотами главы муниципального образования город-герой Новороссийск Игоря Дяченко.