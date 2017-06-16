Елена Мизулина обещала следить за делом "пьяного ребенка" погибшего под колёсами "важной дамы"

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Мизулина назвала решение полицейский списать ДТП на пьяного шестилетнего ребенка полнейшим беспределом и абсурдом.

- Я буду следить за развитием событий. Все, что происходит сейчас на наших глазах, полнейший беспредел и абсурд! Цитирует сенатора «Говорит Москва» .

Напомним, что в Московской области 31-летняя дама на автомобиле Hyundai Solaris сбила насмерть шестилетнего ребёнка. Полиция почти месяц тянула с возбуждением дела. Пока в результате экспертизы в крови шестилетнего ребенка, который погиб в результате ДТП, обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

«Насколько мне известно, Следственный комитет намерен забрать у полиции расследование этого дела. Это правильное решение. Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это очень серьёзное уголовное преступление», — отметила Мизулина.