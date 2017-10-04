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Госавтоинспекторы Новороссийска проводят лекции для студентов

Сотрудники Отдела ГИБДД Новороссийска встретились с курсантами Морского колледжа. Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Наталья Мельникова привела статистику происшествий на дорогах с участием несовершеннолетних, рассказала о правилах безопасного поведения на проезжей части.

Были разобраны конкретные ситуации дорожно-транспортных происшествий. Сильное эмоциональное воздействие произвел на аудиторию короткометражный фильм о дорожно-транспортных происшествиях. В завершении выступления полицейские ответили на вопросы курсантов.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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