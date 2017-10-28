Губернатор Кубани потребовал расторгнуть договоры с арендатором Ясенской косы

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Над "ясенским феодалом" сгустились тучи: руководства края наконец-то дошло, что частный предприниматель, арендующий уникальный природный уголок фактически забесплатно, устроил из него кормушку для себя и чиновников-"покровителей".

Кампания в защиту Ясенской косы, которую уже несколько лет ведут Экологическая Вахта по Северному Кавказу и жители Приморско-Ахтарского района, принесла первые результаты. 19 октября 2017г. губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором потребовал расторгнуть все соглашения с предпринимателем Сергеем Захурко, у которого в аренде находится территория Ясенской косы. Губернатора возмутило то, что этот предприниматель перегородил проезд к берегу моря и взимает плату за въезд автомобилей на Ясенскую косу. "Такая мера вызвала массу жалоб со стороны отдыхающих. Это нонсенс, когда за право попасть на косу людей заставляли платить по 150 рублей. При этом сам предприниматель платит за аренду всего 45 рублей в год" , - отметил Кондратьев.

Жемчужины российского Приазовья с 2008 года оказалась в аренде у частного лица. Арендатор Захурко возводил незаконные постройки на косе, рыл каналы для передвижения на лодках, а также устроил платный въезд для граждан, установив шлагбаум при въезде на косу со стороны хутора Морозовского.

Предприниматель объяснял: деньги предназначаются для уборки и вывоза мусора, хотя в летний период пляжная зона бывает буквально погребена под мусором, который отдыхающие не вывозят сами, резонно полагая, что это должен делать предприниматель, собирающий деньги. Другой стороной деятельности г-на Захурко, помимо сбора денег в стиле Остапа Бендера, является организация элитных охот для чиновников и силовиков - с этой целью на Ясенской косе были построены вольеры для искусственного разведения фазанов и уток, а для прокорма птичьего поголовья Сергей Захурко стал распахивать участки косы, высевая кукурузу, сорго и другие зерновые культуры, нарушая природный почвенно-растительный покров.

Плачевные результаты "хозяйственной" деятельности не заставили себя долго ждать: процессы экологической деградации косы, вызванные повышением уровня Азовского моря и сокращением в Азовском море популяции моллюсков кардиум (из раковин которых, собственно, и сложена сама коса), многократно ускорились. "Лесной арендатор" Захурко не уделял самому лесу на Ясенской косе ни малейшего внимания, на участках с гибнущими лесными насаждениями начались активные процессы водной и ветровой эрозии, сухостойные участки леса создали угрозу возникновения масштабных пожаров (как минимум, один такой пожар за период "хозяйствования" г-на Захурко уже был).

Мало того, что Минприроды Краснодарского края практически не принимало никаких мер к тому, чтобы принудить арендатора соблюдать лесное и природоохранное законодательство, в этом году министерские чиновники начали процесс создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) на Ясенской косе и свели благое дело к попытке легализовать и закрепить порочные хозяйственные практики с помощью режима ООПТ .

Экологическую Вахту, которая и выступала с инициативой придания Ясенской косе природоохранного статуса, из процесса исключили. Наши замечания и предложения в рамках общественных обсуждений проекта ООПТ не были учтены на 99 процентов, притом руководство Минприроды развернуло отчаянное противодействие участию ЭкоВахты в процессе по определению дальнейшей судьбы косы: министерство, в частности, сорвало проведение общественной экологической экспертизы проекта ООПТ на Ясенской косе, отказавшись предоставить необходимую документацию.

Ясенская коса - намывная песчано-ракушечниковая коса, расположенная в Краснодарском крае (Приморско-Ахтарский район), на восточном побережье Азовского моря, отделяющая Ясенский залив от Бейсугского лимана. Начинается севернее Хутора Морозовского и тянется по направлению к селу Ясенская Переправа, от которой отделена гирлом (проливом). Восточная сторона Ясенской косы и прилегающие мелководья Бейсугского лимана - важное место обитания водоплавающих и околоводных птиц. Во время сезонных пролётов и в летний период здесь насчитывается свыше четырёх десятков видов птиц, включая такие редкие виды, как кудрявый пеликан и лебедь-шипун. Ясенская коса является также одним из важнейших в Краснодарском крае мест обитания степной гадюки.

Источник: Экологическая Вахта по Северному Кавказу