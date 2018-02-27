Сотрудники транспортной полиции Сочи приняли участие в краевой акции «Капля крови – ради жизни»

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Личный состав Сочинского ЛУ МВД России на транспорте присоединился к сдаче донорской крови, направленной на помощь детям, больным онкологическими заболеваниями.

В акции приняли участие более 20-ти сотрудников, как действующих, так и ушедших на заслуженный отдых. Многие из них уже не в первый раз сдают кровь в помощь нуждающимся.

Ранним утром транспортные полицейские Сочи, Адлера и Туапсе отложив все дела, отправились в пункты переливания. Не смотря на то, что сама процедура сдачи крови отнимает силы, сотрудники выходили из кабинета с улыбкой на лицах и с чувством выполненного долга. Всего было сдано около 6-ти литров крови.

Теперь данные доноров «в погонах» хранятся в базе данных городской станции переливания крови. В любой момент, как только кому – то понадобится помощь, они сразу же готовы поделиться своей кровью, чтобы помочь нуждающимся пациентам обрести новую жизнь.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте