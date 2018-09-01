Единый лицевой счет участника ВЭД: современно, удобно, эффективно

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Новая технология уплаты таможенных платежей – Единый лицевой счет участника ВЭД, – созданная Федеральной службой в рамках реализации «дорожной карты» «Совершенствование таможенного администрирования», предусматривает наделение декларантов возможностью использования уплаченных ими денежных средств вне зависимости от того, в каком таможенном органе будут совершаться таможенные операции.

На данный момент технология ЕЛС предназначена только для российских юридических лиц, уплачивающих таможенные и иные платежи, в том числе для таможенных представителей. Отличие ЕЛС от обычных лицевых счетов участников ВЭД, которые ведутся таможенными органами в регионах России, состоит в следующем. Для зачисления денежных средств на «обычный» лицевой счет, плательщик в обязательном порядке должен указать в расчетном документе код таможенного органа, в пользу которого производится платеж. Если этот код указан неверно, то денежные средства не доходят до таможни, в которой декларант планировал совершить таможенные операции. Чтобы исправить ошибку, требуется либо направление соответствующего запроса в Федеральную таможенную службу (в случае, если деньги «зависли» как невыясненные поступления на уровне ФТС России), либо подача заявления о возврате в тот таможенный орган, куда они были ошибочно направлены.

ЕЛС, в отличие от обычного лицевого счета, лишен этого недостатка. Для плательщиков, открывших единый лицевой счет, уже не будет столь критичным указание в платежном документе кода таможенного органа. Денежные средства с момента их поступления на счет Федерального казначейства становятся доступными для совершения соответствующих таможенных операций в любом таможенном органе России.

В рамках применении технологии ЕЛС плательщик имеет возможность использовать любые способы оплаты таможенных платежей, включая электронные технологии «он-лайн» оплаты, в том числе удаленную уплату с рабочего места в своем офисе.

К настоящему моменту технологию Единого лицевого счета применяют более 7,6 тыс. юридических лиц, зарегистрированных во всех федеральных округах. Опросы, проведенные таможенными органами разных регионов среди участников ВЭД, начавших работу с ЕЛС, показывают, что подавляющее большинство этих организаций положительно оценивают результаты принятого ими решения о переходе на новую схему уплаты и учета платежей. В числе ее преимуществ упоминается не только минимизация ошибок, связанных с неверным заполнением кода таможни-получателя платежа, но и уход от необходимости делать сверку остатков денежных средств по нескольким обособленным лицевым счетам, которые ранее были открыты в разных таможнях.

В настоящее время Федеральной таможенной службой готовятся мероприятия по улучшению надежности и стабильности функционирования программных и аппаратных средств, обеспечивающих работу с ЕЛС. Разрабатываются планы как по дальнейшему развитию этого перспективного направления, так и по другим направлениям совершенствованию работы с денежными средствами плательщиков таможенных платежей.

Это происходит на фоне принятия федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который, за исключением отдельных положений, в том числе статей 67-70, вступает в силу с 4 сентября 2018 года.

После вступления в силу положений данного федерального закона, касающихся возврата денежных средств, существенно сократятся сроки их возврата участникам ВЭД: по авансовым платежам и денежному залогу – до 10 рабочих дней. По излишне уплаченным/взысканным таможенным платежам возврат будет производится в форме зачета денежных средств на лицевой счет плательщика в срок не позднее 3 рабочих дней. Для сравнения, по ныне действующему законодательству срок возврата таможенным органом плательщику денежных средств по авансовым платежам и излишне уплаченным/взысканным таможенным платежам составляет 30 дней, а по денежному залогу – 21 рабочий день.

Кроме того, в ближайшем будущем участники ВЭД при возврате денежных средств перейдут от бумажного документооборота к электронному. При этом количество документов, подаваемых заявителем в таможенный орган, сократится с 6 до 1. Ожидается, что плательщик будет подавать только заявление на возврат, содержащее все необходимые сведения, а таможенные органы самостоятельно проверят эти сведения посредством системы межведомственного электронного взаимодействия. В первую очередь это относится к информационному обмену ФТС России с ФНС России и кредитными организациями.

Расширяются также возможности информационного сервиса «Личный кабинет участника ВЭД», который доступен на сайте ФТС России. В частности, в 2018 году в ряде таможенных органов, в том числе в Ростовской таможне, стартовал эксперимент по новой процедуре возврата денежных средств. Участники эксперимента могут формировать в «Личном кабинете участника ВЭД» заявления на возврат авансовых платежей и направлять необходимые документы в электронном виде. Всего к настоящему моменту реализовано 18 сервисов и разработано 35 функциональных возможностей «Личного кабинета участника ВЭД» по вопросам администрирования таможенных платежей.

Справка. Для включения в реестр Единых лицевых счетов необходимо подать в Федеральную таможенную службу заявление об открытии единого лицевого счета. Его следует направить почтой в адрес ГУФТД и ТР ФТС России, на фирменном бланке организации, с подписью и печатью. В заявлении нужно указать следующие сведения:

ИНН, КПП, ОГРН, полное наименование организации, КПП крупнейшего плательщика (при наличии), сведения о филиалах (при их наличии); полный адрес (с индексом, областью и т.д.); Примерную (желаемую) дату перехода на работу с ЕЛС; Таможни, в которых участник ВЭД совершает таможенные операции; Предпочитаемый способ уплаты таможенных платежей - безналичный либо удаленная уплата через операторов таможенных платежей («Мультисервисная платежная система» или «Таможенная карта»); Контактные телефоны заявителя (в т. ч. мобильные).

Далее в рамках рассмотрения Федеральной таможенной службой данного заявления производится сверка остатков денежных средств, находящихся на «обычных» лицевых счетах, ведущихся таможнями. Затем выверенные остатки будут зачтены на единый лицевой счет, после чего они станут доступными для совершения таможенных операций в любом таможенном органе России.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления