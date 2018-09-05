В Геленджике до конца года благоустроят 7 дворовых и 2 общественные территории

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Работы выполнят в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Непосредственно на территории самого города преобразятся площадки, которые расположены между многоквартирными домами по ул. Леселидзе, 4 и 6; ул. Островского, 122а; ул. Советской, 66 и 68; в микрорайоне Парус, 8, 9 и 10; ул. Маяковского, 4 и 4/1.

Также в этом году работы пройдут и в сельских округах. Так, в селе Архипо-Осиповка благоустроят площадку между домами № 2 и 4 по переулку Славянскому, а в селе Кабардинка строители придут на улицу Пролетарскую. Работы будут вестись у домов №13/3 и 13/4.

Что касается общественных территорий, то в этом году комфортные условия для прогулок и отдыха будут созданы на улицах Просторной, в районе почты, и Красногвардейской, в районе храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

На этих площадках предусмотрены высадка зеленых насаждений, установка лавочек и урн, обустройство пешеходных дорожек. Также в микрорайоне Голубая бухта установят детский игровой и спортивный комплексы, а на Толстом мысе - скульптурную композицию «Книга Библия».

Средства на благоустройство площадок выделяются из местного, краевого и федерального бюджетов.

Источник: Пресс-служба администрации Геленджика