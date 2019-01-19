Россельхознадзор Краснодар информация...

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Экспорт зерна и продуктов его переработки через пункты пропуска Краснодарского края за 2018 год составил 38,6 млн тонн.

За 2018 год через морские порты «Ейск», «Кавказ», «Новороссийск», «Тамань», «Темрюк» и «Туапсе» отгружено 1717 судов с зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 38,6 млн. тонн, доля пшеницы от общего объема составила более 33,3 млн. тонн – 1178 судов.

За 2017 год через морские порты «Ейск», «Кавказ», «Новороссийск», «Тамань», «Темрюк» и «Туапсе» отгружено 1429 судна с зерном и продуктами его переработки, общим объемом свыше 32,4 млн. тонн, доля пшеницы от общего объема составила более 25,5 млн. тонн – 833 судна.

Основные 10 стран мира, в которые была направлена подкарантинная продукция: Египет, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Судан, Вьетнам, Турецкая Республика, Нигерия.

Специалистами Управления на данный подкарантинный груз выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует фитосанитарным требованиям стран-импортеров.