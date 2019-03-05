Сверка «часов»

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Первая попытка собрать вместе всех, кто работает сегодня на Кубани с людьми с ограниченными возможностями, положила начало двухстороннему диалогу.

В Краснодаре прошел «круглый стол» по теме: «Новые возможности людей с ограниченными возможностями». В ходе мероприятия обсуждались достижения и проблемы общественных организаций Краснодарского края, работающих с инвалидами. Организатором мероприятия выступила редакция «Новой газеты Кубани» и общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физкультуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ».

Открывая мероприятие, главный редактор «Новой газеты Кубани» Галина Ташматоваобозначила главную цель мероприятия – дать возможность руководителям общественных организаций, работающих с инвалидами, обменяться мнениями и поделиться предложениями с представителями законодательных и исполнительных органов власти.

Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, приветствуя участников круглого стола, отметил, что необходимо обратить внимание на взаимодействие всех структур с общественными формированиями, которые занимаются данной тематикой.

– Я убежден, что в этой сфере собрались только те люди, которые работают не как чиновники, а работают по призванию. А дети особенно чувствуют, кто есть кто. В этой теме, которую бы будем обсуждать, место есть для всех, – отметил парламентарий.

Затем Владимир Синяговский вручил почетные грамоты Государственной Думы двум спонсорам, оказывающим постоянное внимание организациям, работающим с детьми с ограниченными возможностями, – Нейле Клочко из Новороссийска и Алексею Краюшкину из Северского района Кубани.

Игорь Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края, отметил, что наш край находится на третьем месте в России по числу инвалидов, которых насчитывается почти 452 тыс. человек (по данным ПФР). Из них 141 тыс. – инвалиды трудоспособного возраста – и почти 25 тыс. детей-инвалидов. Игорь Шульга рассказал участникам круглого стола о той работе, которая проводится министерством по трудоустройству и реабилитации инвалидов, формированию доступной среды. Ведет министерство и работу с общественными организациями, обсуждая возникающие вопросы и прорабатывая пути их решения. Результатом этой работы видится тот факт, что разработанные совместно предложения выносятся на Совет по делам инвалидов при губернаторе, на котором уже даются поручения органам исполнительной власти для подготовки нормативно-правовых документов. Кроме того, увеличилось финансирование негосударственных организаций, которые работают по реабилитации инвалидов.

Татьяна Чурбанова, автор проектов «Уроки доброты», член Общественной организации Краснодарского края «Мир без границ», журналист, напомнила присутствовавшим об истории формирования законодательства об инвалидах, когда в 1995 году был принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». По мнению Татьяны Чурбановой, это был самый прогрессивный закон, так как была обеспечена не только социальная поддержка людей с ограниченными возможностями, но законом было также прописано обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав.

– Но вскоре начался рост численности инвалидов, и экономически этот закон не мог быть реализован; на его смену пришла монетизация льгот, которая действительно компенсировала те ограниченные возможности, которые имели инвалиды. Но наибольший удар был вызван отменой права на автомобиль для семей детей-инвалидов и инвалидов I группы. Кроме того, многие инвалиды лишились права на 50% скидку на транспорте. Людей без ног лишили машин, а инвалидов с ногами оставили без возможности путешествовать по стране с льготой. Груз коммунальных выплат также лег на плечи инвалидов непомерной ношей. Компенсация этих льгот, которая действительно нивелировала их ограничения, была ничтожной монетой. Но что было, то было; главное для инвалида – это выжить. Сила к жизни, сила быть таким, как все, способна пережить всё, – считает Татьяна Чурбанова.

По ее мнению, попытка в 2016 году исправить закон в соответствии с требованиями Конвенции о правах инвалидов не привела к ощутимым позитивным переменам.

– Закон дополнен важными нормативными актами о недопустимости дискриминации инвалидов, закрепил за каждым правом социальную услугу. В результате, каждое министерство дополнило его соответствующими приказами и постановлениями, которые регламентируют список своих услуг и порядок их предоставления. Очевидно, что сменилась и основная парадигма отношения к инвалидам: они стали, наряду с другими гражданами, потребленцами госуслуг – без учета милосердия, добросердечности и гуманизма. В новой редакции закона эти принципы просто отсутствуют. Это сделано либо сознательно, согласно либеральным ценностями, либо просто упущено. Однако эти нравственные понятия постепенно уходят из нашего общества.

– Самое главное, что я хочу отметить, – это рост детской инвалидности, и мы не имеем прогноза – будет ли она возрастать дальше или будет она замедляться. Наука – психология, медицина – нам уже не помощник. Она отстает от потребностей, и мы пришли к ситуации, когда многие социальные услуги, востребованные инвалидами, предоставляют им не государственные органы, а некоммерческие организации, потому что эти потребности идут от них. Сами родители детей-инвалидов, педагоги, которые сталкиваются с такими детьми, разрабатывают уникальные проекты, которые максимально эффективны, которые максимально доброжелательно могут вовлечь детей в социум, обеспечив им занятость и самореализацию. Необходимо восстановить в обществе понятие гуманизма и доброжелательности, – добавила Татьяна Чурбанова.

– Как результат незнания властью полного спектра проблем, которыми живут инвалиды страны, является то, что в недавнем повышении пенсионного возраста, оставлена без внимания целая группа инвалидов – трудящихся, имеющих инвалидность с детства. Их очень мало, они почти все герои. Однако требуемый от них стаж работы для страховой пенсии – просто абсурд. Они не доживут, не дотянут! Поэтому прошу депутата Госдумы В.И. Синяговского устранить хотя бы эту брешь в пенсионном законодательстве, определив для этой категории требуемый стаж не более 15 лет, – обратилась Чурбанова.

Андрей Цветков, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, привел статистику, отметив, что в 1500 образовательных организациях, в том числе – и в 41 частной образовательной организации края, обучаются более 20 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и более 2,5 тыс. детей-инвалидов.

– В прошедшем, 2017/2018, учебном году по новым образовательным стандартам, по адаптивным программам, которые предусматривают обучение детей в рамках инклюзивного образования, у нас занимались 2784 ребенка, а в этому учебном году – их уже 3674 человека. Система образования дает неутешительные прогнозы. С каждым годом увеличивается количество детей с ограниченными возможностями и количество детей-инвалидов, которые приходят в детские сады и школы, – отметил Цветков.

В Краснодарском крае 52 государственных учреждения обучают эти категории детей, 41 учреждение из них работает с детьми с ментальными отклонениями, четыре школы для детей с нарушением слуха, два учреждения – для детей с нарушением зрения и два учреждения – для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Система среднего профессионального образования также включена в систему инклюзивного образования: 115 учебных заведений среднего профессионального образования занимаются подготовкой специалистов – в силу возможностей осваивать программу. Почти 1,5 тыс. подростков-инвалидов обучаются 35 профессиям и 71 специальности. Ежегодно количество направлений профессиональной подготовки увеличивается.

Первый заместитель министра спорта Краснодарского края Сергей Мясищев рассказал, что на Кубани физической культурой и спортом занимается более 70 тыс. инвалидов, это 17 % от общего числа инвалидов.

В Краснодарском крае развивается четыре вида адаптивного спорта – спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих и спорт для лиц с ментальными нарушениями; это порядка 26 дисциплин, в том числе – плавание, настольный теннис, стрельба из лука, дзюдо, пауэрлифтинг, шахматы и другие. Это те дисциплины, по которым наши спортсмены представляют регион на всероссийских и международных соревнованиях.

Кроме того, в крае создан «Центр паралимпийской подготовки», а также 16 физкультурно-спортивных организаций инвалидов и 14 отделений по адаптивной физической культуре.

Валерий Румянцев, начальник отдела по социальной работе с населением Управления по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар, рассказал о работе с инвалидами в краевой столице, отметив, что изменился менталитет самих горожан.

– Мы по-другому стали смотреть на те проблемы, которые есть. Мы привлекаем и бизнес-структуры к этим вопросам. Ни одно желание, которые высказывают нам, мы стараемся не оставлять открытым. А проблемы общественных организаций, благодаря грантам, они решаются, – заметил представитель мэрии Краснодара.

Юлия Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края говоря о реабилитации инвалидов, отметила, что процесс должен быть двусторонним.

– Не только инвалидов в общество нужно реабилитировать, но и общество нужно воспитывать, чтобы нашим людям с ограниченными возможностями здоровья было комфортно жить в этом обществе. И много предпринимается для этого. Результат этой работы носит отложенный характер, который мы будем наблюдать через пять-шесть лет, когда общество впитает тот материал, который сегодня в него закладывается, – полагает Юлия Фомина.

Представитель минкульта рассказала участникам круглого стола о мероприятиях, проводимых министерством для различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе – и о вокальных конкурсах бардовской песни и конкурсах художественного творчества.

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, основатель Общественной организации Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ» Максим Климов рассказал коллегам об идее создании организации.

– Городу Новороссийску повезло, что там работал Владимир Ильич Синяговский, повезло во всех сферах деятельности. На тот момент в городе было и Общество инвалидов, и общественные организации. Но однажды в Сочи я познакомился с главным тренером паралимпийской Сборной России по футболу Автандилом Михайловичем Барамидзе. И по приезде в Новороссийск я загорелся этим делом. И я помню, как ко мне подошел маленький мальчик лет семи, обнял меня и сказал: «Спасибо, дяденька, тебе, я всю жизнь мечтал стать профессиональным футболистом!» А он еле дошел до меня. И с тех пор это увлечение переросло в большую работу, но этого бы не было, если бы не Владимир Ильич, который говорил: «Место есть для всех!» Параллельно в Краснодаре мой друг хотел заняться тем же самым. Но нам тогда сказали в Краснодаре: «Ребята, у нас есть «Искра», вы нам здесь не нужны». И когда мы приглашаем спортсменов-боччистов, из Краснодара нам приходят ответы о том, что в Краснодаре спортсменов-боччистов нет. Поэтому надо помогать развитию организаций, ведь не всем нужны медали, люди с ограниченными возможностями приезжают общаться на соревнованиях, и надо работать со здоровыми людьми, и с родителями детей-инвалидов, – сказал Максим Климов.

– Наша организация «Мир без границ» объединяет тех людей, которые готовы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья, – пояснил Виталий Козырев, председатель Общественной организации Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ». – В свое время мы решили не ограничиваться спортом, мы решили помочь детям-инвалидам выйти из этого круга, мы решили объединить мир здоровых детей и мир детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как рассказал Козырев, министерство спорта Краснодарского края включило спартакиаду организации «Мир без границ» в календарь спортивных мероприятий минспорта региона, в которой принимают участие уже больше 18 муниципалитетов.

– Но прежде всего нужна политическая воля главы администрации, чтобы привлекать муниципалитеты к таким мероприятиям, – считает Козырев.

Заместитель министра спорта региона Сергей Мясищев разъяснил, что есть смотр-конкурс на звание лучшего муниципалитета, и пообещал включить эти показатели в этот рейтинг.

Николай Петропавловский, председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты:

– Наш круглый стол называется «Новые возможности людей с ограниченными возможностями». Я пока не услышал ни об одной новой возможности в качестве предложения. Всё хорошо, всё прекрасно, такие у нас отчеты, коллеги. А на самом деле все иначе. У нас один муниципалитет – город-герой Новороссийск – взял на себя добровольно эту работу. Потому что была политическая воля и понимание того, что инвалиды не могут ждать, пока будут приняты законы. Главный врач детской краевой больницы Елена Николаевна Клещенко как-то сказала мне: «Николай Николаевич, у меня сейчас дети восьмимесячные уже с сахарным диабетом, и в большом количестве». И что с этим делать, никто не знает. У нас в Краснодаре есть лучший центр детской реабилитации по ул. Атарбекова, главный врач там – Аркадий Владимирович Гонтмахер, который детей с ДЦП ставит на ноги, что они в школу идут своими ногами. Мамы плачут от благодарности. Центр работает 49 лет, и на него нет ни одной жалобы ни в один орган власти. А мамаши спят на полу в проходах и готовы там спать, лишь бы детей на ноги поставили. Сейчас мы рассматриваем возможности строительства нормального помещения. У нас есть хорошее русское слово – «позитивное понуждение», которое нас двигает. И самой большой доминантой позитивного понуждения являются наши национальные проекты, озвученные главой государства, государственные программы и выступление Президента РФ перед Федеральным Собранием, и разворот всех этих проектов в сторону человеческого капитала. Вот это колоссальные новые возможности для людей с ограниченными возможностями. Деньги туда будут заводить огромные, политической воли будет с избытком.

Следующим взял слово Уполномоченный по правам человека в Краснодарском каре Сергей Мышак:

– Я вижу решение проблем через государственный посыл, через общественный сектор, через корректировку действующего законодательства. Но у нас – ни в Краснодаре, ни в муниципальных телерадиокомпаниях – нет социальной рекламы, всё – только в соцсетях. Эту тему надо поднимать. Неужели нашим телевизионщикам мало коммерческой рекламы, чтобы хотя бы на несколько минут запустить социальную рекламу?! – возмущен омбудсмен.

– Посмотрите, 164 организации в реестре, которым передана часть государственных полномочий, из них только две – общественные, остальные – бюджетные. Это же неправильно. Поэтому надо разбюрократить процедуру. И Президент РФ говорил о том, чтобы отдавали часть государственных полномочий общественникам. Делается тоже очень много, я не хочу всё в черные тона окрашивать, коллеги из исполнительной власти правильно говорят: да, есть программы, есть миллиардные суммы, есть законы, но есть моменты, которые мешают развиваться. Что, допустим, помешало водителю не пустить в автобус девушку с собакой-поводырем? Помешала инструкция Минтранса, которая говорит одно, а закон об инвалидах – другое. Надо этот массив тоже приводить в соответствие, – резюмировал Сергей Мышак.

Как добавил Уполномоченный по правам человека, из 30 тыс. инвалидов, стоящих в очереди на санаторно-курортное лечение, воспользоваться этой услугой могут лишь 24 %: просто нет денег, хотя государство провозгласило возможность каждому инвалиду получить эту возможность.

– Закон хороший, но закон не работает. Надо или искать деньги, или ликвидировать эту норму. С лекарственным обеспечением иногда жуткие истории происходят, потому что опять не хватает денег, – рассказал Мышак.

Председатель правления Гулькевичской районной организации Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Анатолий Пометун категорично высказался по поводу всего вышесказанного на «круглом столе».

– Я послушал всех выступающих, и у меня сложилось впечатление, что я вновь посмотрел телевизор. Спорт, инклюзивное образование, творчество… основные проблемы почему замалчиваются? Почему не зацепились за выступление Чурбановой Татьяны Владимировны, которая сказала о том, что с 1995 года, когда началось всероссийское движение общества инвалидов, сколько было принято законов, которые только ухудшили положение инвалидов? Если бы я не был инвалидом и не знал проблему изнутри, я бы подумал, послушав вас всех, «как хорошо живут инвалиды». А ведь инвалиду, чтобы прийти на батут и прыгнуть, или прийти и станцевать, – без медицины не обойтись, – считает Анатолий Пометун, который рассказал в ходе круглого стола о проблемах с медициной и местным органом соцзащиты Гулькевичского района.

Участники «круглого стола» пришли к выводу о том, что проекты общественной организации «Мир без границ» (Новороссийск) нужно распространить на весь Краснодарский край как наиболее успешный и проверенный временем опыт. Присутствовавшие на «круглом столе» депутаты и чиновники пообещали в этом оказать всяческое содействие. После официальной части неформальное общение общественников продолжилось. Обмен опытом работы, установление контактов между ними стало еще одним важным результатом прошедшего «круглого стола».

Подготовила Татьяна ГУСЕЛЬНИКОВА

Источник: http://www.ngkub.ru/sots-sfera/sverka-chasov