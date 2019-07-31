Захламление участка рисовой шелухой устранено

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Согласно ст. 51 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которые должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. Запрещается сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Но, несмотря на это, правонарушений, связанных с захламлением земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления, не становится меньше. Специалистами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора, в рамках осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении ООО «Отечественная крупяная компания» на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Калининском районе, был выявлен факт захламления отходами производства – рисовой шелухой на площади около 0,8 га.

Данный факт является нарушением п. 2 ч. 1 ст. 13, ст. 42 Земельного кодекса РФ, ст. 8 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения».

В связи с этим, юридическое и должностное лица ООО «Отечественная крупяная компания» признаны виновными в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, и вынесено наказание в виде предупреждения.

В настоящее время захламление на данном земельном участке сельскохозяйственного назначения ликвидировано.

Источник: Управление Россельхознадзора по КК