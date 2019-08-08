Владимир Синяговский: Особые слова благодарности – ветеранам отрасли...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником - Днем строителя!

"Уважаемые строители, а также все те, кого объединяет строительная индустрия:проектировщики, изыскатели, архитекторы, инженеры и представители других специальностей! Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Испокон веков профессия строителя пользовалась почетом и уважением. Именно вы закладываете фундамент достойной жизни, создаете облик городов и сел, от вас зависят комфорт и уют тех мест, где мы живем.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Сформированные вами славные трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором в любое время строительная отрасль выстоит, выживет, будет развиваться.

В этот день желаю от всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, плодотворной деятельности, успешной реализации новых проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оптимизма.

Мира и добра! С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."