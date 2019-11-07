В крае будет создана межведомстенная группа по контролю за застройкой лесного фонда
Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев в ходе совещания о возведении объектов капитального строительства в водоохранных и лесных зонах края, которое сегодня состоялось в Новороссийске.
Перед совещанием губернатор с воздуха осмотрел лесные массивы Новороссийска, Геленджика и Анапы.
– То, что мы увидели с коллегами, не внушает уверенности, что процесс застройки лесного фонда остановлен. Все начинается с легковозводимых конструкций, но если нет реакции власти – появляются капитальные объекты. Главы муниципалитетов включают в границы поселений части лесного фонда. Это недопустимо и не нужно искать себе оправданий. Незаконные строения не должны остаться на прежнем месте – иначе такая работа не нужна, – заявил глава региона и поручил создать рабочую группу по контролю за застройки в лесном фонде.
Вениамин Кондратьев отметил, что с 2016 года на Кубани выявлено 170 фактов возведения объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, но только 55 из них поданы исковые заявления в суд.
– Эта работа должна быть жестче и принципиальнее. В суде должны рассматриваться все объекты. Строить надо в рамках правил, не нанося ущерба зеленым зонам и лесному фонду, – обратился глава региона к своему заместителю Сергею Болдину.
Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу по контролю застройки в лесном фонде.
Сергей Табельский подчеркнул, что пресечение незаконной застройки лесных массивов является задачей и прокуратуры.
– В течение месяца совместно с профильными краевыми ведомствами будет составлен список объектов, подлежащих сносу. С утвержденным планом начнем работать в ручном режиме, – заключил прокурор региона.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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