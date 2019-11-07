В крае будет создана межведомстенная группа по контролю за застройкой лесного фонда

Перед совещанием губернатор с воздуха осмотрел лесные массивы Новороссийска, Геленджика и Анапы.

– То, что мы увидели с коллегами, не внушает уверенности, что процесс застройки лесного фонда остановлен. Все начинается с легковозводимых конструкций, но если нет реакции власти – появляются капитальные объекты. Главы муниципалитетов включают в границы поселений части лесного фонда. Это недопустимо и не нужно искать себе оправданий. Незаконные строения не должны остаться на прежнем месте – иначе такая работа не нужна, – заявил глава региона и поручил создать рабочую группу по контролю за застройки в лесном фонде.

Вениамин Кондратьев отметил, что с 2016 года на Кубани выявлено 170 фактов возведения объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, но только 55 из них поданы исковые заявления в суд.

– Эта работа должна быть жестче и принципиальнее. В суде должны рассматриваться все объекты. Строить надо в рамках правил, не нанося ущерба зеленым зонам и лесному фонду, – обратился глава региона к своему заместителю Сергею Болдину.

Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу по контролю застройки в лесном фонде.

Сергей Табельский подчеркнул, что пресечение незаконной застройки лесных массивов является задачей и прокуратуры.

– В течение месяца совместно с профильными краевыми ведомствами будет составлен список объектов, подлежащих сносу. С утвержденным планом начнем работать в ручном режиме, – заключил прокурор региона.