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В крае будет создана межведомстенная группа по контролю за застройкой лесного фонда

Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев в ходе совещания о возведении объектов капитального строительства в водоохранных и лесных зонах края, которое сегодня состоялось в Новороссийске.

В совещании приняли участие прокурор края Сергей Табельский, начальник ГУ МВД РФ по краю Владимир Андреев, главный судебный пристав региона Дмитрий Ткаченко, вице-губернаторы и главы муниципалитетов.

Перед совещанием губернатор с воздуха осмотрел лесные массивы Новороссийска, Геленджика и Анапы.

– То, что мы увидели с коллегами, не внушает уверенности, что процесс застройки лесного фонда остановлен. Все начинается с легковозводимых конструкций, но если нет реакции власти – появляются капитальные объекты. Главы муниципалитетов включают в границы поселений части лесного фонда. Это недопустимо и не нужно искать себе оправданий. Незаконные строения не должны остаться на прежнем месте – иначе такая работа не нужна, – заявил глава региона и поручил создать рабочую группу по контролю за застройки в лесном фонде.

Вениамин Кондратьев отметил, что с 2016 года на Кубани выявлено 170 фактов возведения объектов с признаками капитального строения в лесном фонде, но только 55 из них поданы исковые заявления в суд.

– Эта работа должна быть жестче и принципиальнее. В суде должны рассматриваться все объекты. Строить надо в рамках правил, не нанося ущерба зеленым зонам и лесному фонду, – обратился глава региона к своему заместителю Сергею Болдину.

Вениамин Кондратьев поручил создать рабочую группу по контролю застройки в лесном фонде.

Сергей Табельский подчеркнул, что пресечение незаконной застройки лесных массивов является задачей и прокуратуры.

– В течение месяца совместно с профильными краевыми ведомствами будет составлен список объектов, подлежащих сносу. С утвержденным планом начнем работать в ручном режиме, – заключил прокурор региона.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Официальные новости

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