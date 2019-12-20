Владимир Синяговский: Решение социально-экономических проблем на местах — высшая оценка работы депутата

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Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин наградил депутата Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимира Синяговского за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

Владимир Синяговский представляет в парламенте Краснодарский край. Был избран депутатом Госудасртвенной Думы в 2016 году и за время своей парламентской деятельности выступил соавтором 102 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Вячеслав Володин особо отметил внимание Владимира Синяговского к проблемам и нуждам избирателей, к социальным вопросам, а также его поддержку патриотического движения.

-Я благодарен коллегам и нашему председателю за столь высокую оценку моей работы, — прокомментировал своё награждение Владимир Синяговский. – Расцениваю это как аванс на будущее. Нам предстоит ещё очень многое сделать для выполнения программы развития страны, реализации национальных проектов. Само важное, чтобы люди чувствовали реальную заботу об улучшении условий своей жизни. Решение социально-экономических проблем на местах, по моему мнению, — высшая оценка работы депутата.

Источник: https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/sinjagovskij-reshenie-socialno-jekonomicheskih-problem-na-mestah-vysshaja-ocenka-raboty-deputata-35710/