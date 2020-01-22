В Горячем Ключе полицейские раскрыли кражу в крупном размере

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В дежурную часть отдела МВД России по городу Горячий Ключ обратился владелец местного производственного цеха полуфабрикатов. Мужчина пояснил полицейским, что обнаружил пропажу принадлежащего ему металлического сейфа, в котором находились денежные средства. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили возможных очевидцев происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на розыск подозреваемых, которую направили всем дежурным нарядам. Также правоохранители объявили в розыск автомобиль марки BMW, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники.

В результате оперативно-розыскных мероприятий спустя несколько суток сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Горячий Ключ при содействии инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Кашира на территории Московской области задержали одного из подозреваемых. 43-летнего жителя города Крымска доставили в отдел полиции ОМВД России по городу Горячий Ключ.

Установлено, что ночью двое мужчин, взломав металлическую решетку, проникли через окно в офисное помещение цеха, похитили сейф с денежными средствами и скрылись.

В настоящее время в отношении мужчины следственным отделением ОМВД России по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения второго подозреваемого в совершении деликта, а также выявлению иных фактов противоправной деятельности задержанного.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю