О выявлении незаконной реализации семян в Майкопе

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Государственными инспекторами Адыгейского обособленного подразделения Южного межрегионального Управления Россельхознадзора проведены внеплановые выездные мероприятия в отношении граждан, занимающихся реализацией семенного и посадочного материала на территории г. Майкопа, на предмет соблюдения обязательных требований законодательства РФ в области семеноводства.

При проведении внеплановых выездных контрольно-надзорных мероприятий были выявлены факты нарушения обязательных требований законодательства РФ в области семеноводства, а именно установлено, что четверо граждан осуществляли реализацию лука-севка, саженцев плодовых культур и пакетированных семян овощных культур без документов, подтверждающих их сортовые и посевные (посадочные) качества, тем самым нарушили требования ст. 26, ст.31 Федерального закона от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве».

Лица, допустившие нарушение обязательных требований в области семеноводства, привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

В целях пресечения нарушений действующего законодательства в области семеноводства правонарушителям выданы предписания о прекращении реализации семенного и посадочного материала, не обеспеченными документами.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора