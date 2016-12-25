Кондратьев вошел в состав комиссии по расследованию причин крушения Ту-154

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вошел в состав государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ту-154 Минобороны РФ.

Комиссия была создана по поручению президента Владимира Путина, ее возглавил Министр транспорта страны Максим Соколов.

Губернатор Кубани прилетел в Сочи, чтобы лично координировать работу краевого оперативного штаба, развернутого в городе. Глава региона осматривает места размещения для родных погибших в авиакатастрофе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших при крушении Ту-154.

Источник: kubnews.ru