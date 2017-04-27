Госдума планирует разрешить въезд иностранцам излечившимся от опасных инфекционных болезней

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Законопроект разработан Правительством во исполнение Постановления Конституционного Суда (КС) по жалобе иностранного гражданина из-за принятия решения о нежелательности его пребывания в Российской Федерации в связи с наличием у него инфекционного заболевания.

Положения действующего закона, по убеждению КС, создают непреодолимые препятствия для въезда такого иностранного гражданина в Российскую Федерацию - вне зависимости от факта его последующего документально подтвержденного излечения от данного заболевания. Возможность отмены либо приостановления действия принятого в отношении иностранного гражданина решения законом не установлена.

Для устранения недостатков нормативно-правового регулирования законопроектом предлагается предусмотреть возможность отмены ранее принятого решения, если подтвержден факт излечения данного гражданина. Также предусматривается возможность приостановления действия решения, принятого в отношении этого гражданина, в случае его отказа проходить лечение в России и выезда с этой целью в другое государство. Говорится в сообщении размещенном на официальном сайте Госдумы.

Кто и как будет проверять справки выданные в странах Азии не известно.