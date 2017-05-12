В Новороссийске на подготовку к новому учебному году выделили 83,5 млн. рублей

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В администрации Новороссийска поставили задачи на летний период по подготовке к новому учебному году. На эти цели из различных источников уже выделено 83,5 млн. руб.

В прошлом году город-герой Новороссийск занял первое место в Краснодарском крае по качеству готовности школ и детских садов к 1 сентября. Заместитель главы города Наталья Майорова поблагодарила директоров учебных заведений за проведённую работу и подчеркнула, что в нынешнем году результат должен быть не хуже. Для этого решили обсудить существующие проблемы и наметить пути план действий, пока не отзвенели последние звонки.

Как доложила начальник управления образования МО г. Новороссийск Елена Середа, в нынешнем году на ремонт кровель школ и детских садов выделено 3 млн. руб., почти 440 тыс. предусмотрено на ремонт канализации и 120 тыс. на устройство септика. В ряде школ будут произведены: замена проводки, оконных блоков, ограждения здания, ремонты, буфетов, актовых залов, устройство беговых дорожек и бетонирование пришкольной дворовой территории. На все эти работы запланировано свыше 10 млн. руб.

На средства депутатов Законодательного Собрания края будут выполнены: ремонты кровель, системы водоснабжения, лестничных маршей, замена покрытия спортивной площадки.

В летний период будет произведён комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а именно: ремонт и замена автоматических противопожарных систем и систем управления эвакуацией при пожаре, установка противопожарных дверей, и пр.

Особое внимание будет уделено антитеррористической защищённости. В рамках этой задачи запланировано дооборудование системами видеонаблюдения 29 образовательных учреждений, установка видеодомофонов и ограждений.

Подвоз детей на занятия к школам в Новороссийске осуществляется 21 автобусом, ещё 2 задействованы для доставки школьников на мероприятия. В нынешнем году планируется приобрести 4 новых школьных автобуса взамен тем, у которых вышел срок эксплуатации (10 лет).

33 млн. рублей запланировано в бюджет на приобретение учебной литературы. Это на 3 миллиона больше, чем прежде. На дополнительные средства будут закуплены рабочие тетради. Общее количество учебников составляет 70 962 экземпляра.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска