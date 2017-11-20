Газификация Геленджика на особом контроле

/Официальные новости/

В населенных пунктах Большого Геленджика продолжается прокладка газопроводов. В этом году газ придет во все дома села Текос, а в ближайшем будущем – в село Береговое.

Глава Геленджика Виктор Хрестин посетил село Текос, где пообщался с местными жителями. На сегодняшний день подрядная организация полностью выполнила прокладку подземного и надземного газопроводов. После того как будут проведены пуско-наладочные работы и подготовлены технические паспорта, жители села получат возможность подключения своих домовладений к сетям газоснабжения.

Сельчане с нетерпением ждут «голубое топливо» и, в отличие от жителей других населенных пунктов, проявляют большую активность: на сегодняшний день уже порядка 60 семей готовы заключить договоры на подключение газа, однако возникают сложности с оформлением документов. Виктор Хрестин поручил главе Архипо-Осиповского округа Алексею Липовецкому провести собрание жителей села с участием представителей «Геледжикгоргаза», для того чтобы урегулировать все проблемные моменты.

Также в ходе объезда муниципального образования Виктор Хрестин посетил село Береговое. Там на днях завершили строительство межпоселкового газопровода. Для того чтобы газ пришел в дома сельчан, трубу пришлось тянуть через горы на расстояние в 7 км. В следующем году планируется начать строительство внутрипоселковых разводящих сетей.

- На проведение этих работ нам необходимо порядка 60 миллионов рублей. Для местного бюджета это большая нагрузка, поэтому мы подали заявки в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края на выделение финансирования из краевого бюджета. Надеемся, что заявки будут одобрены, и мы приступим к реализации этого важного проекта, - сказал Виктор Хрестин жителям села.

Стоит отметить, что в этом году было завершено строительство сетей газоснабжения в западной части села Тешебс, где расположено более 130 земельных участков для многодетных семей. Стоимость реализации этого проекта составила 16 миллионов рублей. Средства были выделены из краевого и местного бюджетов.