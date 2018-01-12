Глава Новороссийска принял участие в открытии III Регионального чемпионата «Молодых профессионалов» WorldSkills Russia

/Официальные новости/

Торжественное мероприятие состоялось сегодня в 15 часов в Новороссийском колледже строительства и экономики на улице Революции 1905 года, 25.

- Мы ждём от вас только побед! Желаю всем успехов! – напутствовал участников чемпионата глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Напомним, WorldSkills пройдет на базе 38 профессиональных образовательных организаций в городах и районах Краснодарского края. Конкурсные испытания состоятся с 11 по 13 января. В крае уже прошли предварительные отборочные соревнования.

В этом году Чемпионат проводится по 62 профессиональным компетенциям возрастной группы 16-22 года и по пяти компетенциям юниоров – это возрастная группа 16 лет и моложе.

Всего в чемпионате примут участие 1019 человек. Из них – 461 конкурсант, работу которых будут оценивать 558 экспертов WorldSkills.

Лучшие из числа конкурсантов примут участие во Всероссийских отборочных соревнованиях на право представить Краснодарский край в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он состоится в 2018 году в Южно-Сахалинске.

Закрытие и награждение призеров и победителей регионального WorldSkills пройдет 25 января в Краснодаре.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск