Депутатские запросы по проблемам избирателей

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Владимир Синяговский - депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел очередной прием граждан в рамках первой региональной недели 2018 года в общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Краснодаре.

Жители города Краснодара пришли на прием с самыми сложными и наболевшими ситуациями. Ведь зачастую граждане обращаются к депутату пройдя все круги административной волокиты и судебных разбирательств. По каждому вопросу Владимир Синяговский выработал алгоритм дальнейших действий. Каждому пришедшему была оказана консультация опытных специалистов. Такую помощь получил и пришедший на прием житель города Краснодара Владимир Пожидаев, который наряду со многими своими соседями, уже долгое время пытается добиться справедливости по вопросу присоединения к сетям инженерного обеспечения. Уже несколько лет люди борятся за элементарное право проведения электроэнергии к себе в домовладения. Многие семьи просто вынуждены сменять жилье в холодное время года. По поручению Владимира Синяговского помощники и юристы детально изучили все представленные документы и подготовили сводную справку для информирования главы муниципального образования город Краснодар Е.А. Первышова для возможного решения данного вопроса. Жительница Краснодара Алёна Листратенко оказалась в крайне сложной жизненной ситуации. Все дело в том, что ее ребёнку Листратенко Артёму исполнилось уже 4 года. Но, к сожалению, место в детском саду он так и не получил. Была выдана путёвка в группу кратко временного пребывания лишь на два-три часа в день, а садик находится в другом конце города. Молодая мама, чтобы как-то стабилизировать материальную ситуацию в семье вынуждена была выйти на работу. Владимир Синяговский, изучив историю вопроса, направил обращение в адрес главы муниципального образования город Краснодар Е. А. Первышова с просьбой оказать содействие в выделении путёвки в детский сад Листратенко Артёму на полный день. На приеме побывал и житель города Краснодара Александр Коваленко. Его вопрос напрямую связан с нарушением трудовых прав предпринимателей и невыплаты денежных средств за выполненные объёмы работ в строительстве объекта. Владимир Синяговский оказал юридическую консультацию, а также принял заявление Александра для более детального изучения вопроса с целью направления депутатского обращения в прокуратуру города Краснодара. Практика показывает, что прокуратура города Краснодара оперативно реагирует на депутатские обращения и таким образом удается помочь многим кубанцам.