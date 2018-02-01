Россия присоеденилась к протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов, касающемуся электронной накладной

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Постановление от 30 января 2018 года №83. Дополнительным протоколом к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов предусматривается упрощение и ускорение процедуры оформления договора перевозки с помощью электронных средств связи путём введения электронной накладной, имеющей равную юридическую силу с бумажным вариантом накладной, предусмотренной Конвенцией. В целях обеспечения интересов и конкурентоспособности российского автомобильного транспорта на рынке международных перевозок принято решение о присоединении России к Дополнительному протоколу.

Российская Федерация является участницей Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (далее – Конвенция) от 19 мая 1956 года.

20 февраля 2008 года Конвенция была дополнена Дополнительным протоколом, которым предусматривается упрощение и ускорение процедуры оформления договора перевозки с помощью электронных средств связи путём введения электронной накладной, имеющей равную юридическую силу с бумажным вариантом накладной, предусмотренной Конвенцией.

Применение электронной накладной служит дополнительной правовой возможностью для сторон договора международной автомобильной перевозки груза оформлять накладную в электронном виде, позволяет сократить издержки перевозчиков, экспедиторов, операторов и агентов при оформлении и подтверждении договоров перевозки грузов.

В целях обеспечения интересов и конкурентоспособности российского автомобильного транспорта на рынке международных перевозок подписанным постановлением принято решение о присоединении России к Дополнительному протоколу к Конвенции.

Присоединение России к Дополнительному протоколу позволит создать правовую основу для упрощения документооборота при организации перевозочного процесса в международном автомобильном сообщении, снижения временных и стоимостных затрат на администрирование, минимизации вероятности несовпадения сведений при оформлении отправки и получения груза.

Источник: Правительство РФ