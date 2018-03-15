Безопасность людей на избирательных участках будут обеспечивать около тысячи силовиков

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13 марта прошло заседание Антитеррористической комиссии Краснодарского края под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В нем приняли участие члены Антитеррористической комиссии города Новороссийска.

В частности, речь на заседании шла об обеспечении правопорядка, общественной и антитеррористической безопасности в период подготовки и проведения выборов президента РФ. По этому вопросу выступили представители правоохранительных органов, которые обратили внимание всех муниципалитетов на вопросы обеспечения безопасности жителей, которые придут на избирательные участки 18 марта.

Согласно отчету, подготовленному УМВД Россиии по городу Новороссийску, в день выборов на избирательных участках нашего города будут находиться 540 сотрудников управления МВД, 320 членов общественных формирований правоохранительной направленности, 120 слушателей Новороссийского филиала КрУ МВД России, еще 20 человек будут находиться в резерве. В целях безопасности в период с 16 по 18 марта все избирательные участки будут взяты под охрану КТС (кнопка тревожной сигнализации), также все они оборудованы камерами видеонаблюдения и металлодетекторами. Для инженерно-технического и кинологического обследования мест голосования правоохранители привлекут кинологов с шестью служебными собаками, после чего все избирательные участки будут взяты под охрану сотрудниками полиции.

Источник: Пресс-служба адинистарции МО Новороссийск