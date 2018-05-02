Пирог вручил Смолову «чемпионский щит» за победу в премии «Спортсмен Кубани 2017»

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Депутат Государственной Думы России, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог наградил футболиста «Краснодара» и сборной России Федора Смолова за победу в Ежегодной премии «Спортсмен Кубани».

Награждение состоялось на матче «Краснодара» с московским «Локомотивом», в котором два гола Федора Смолова принесли победу «черно-зеленым» (2:0) и не позволили «железнодорожникам» досрочно оформить чемпионство в российской Премьер-лиге.

Организатором премии «Спортсмен Кубани» традиционно выступает региональная Федерация спортивных журналистов. Именно она определяет десятку лучших спортсменов, представляющих Краснодарский край, единоличного же победителя премии выбирают болельщики в ходе интернет-голосования. Федор Смолов одержал победу в нем с результатом 23,2 процента.

Главный приз премии «Спортсмен Кубани» — звездный чемпионский щит — лучшему голеадору российской Премьер-лиги последних двух сезонов в присутствии более чем 34 000 тысяч зрителей вручил депутат Государственной думы России, чемпион мира по боксу среди профессионалов Дмитрий Пирог. Также в церемонии награждения участие принял председатель Федерация спортивных журналистов Кубани Максим Осадник.

Интересно, что Федор Смолов стал первым из футболистов, выигравшим премию «Спортсмен Кубани».

— Символично, что награждение увенчалось двумя голами Федора Смолова и победой «Краснодара». У премии «Спортсмен Кубани» есть своя особенная ценность — с одной стороны это признание журналистов, но все же главное – это поддержка болельщиков. В матче с «Локомотивом» Смолов ее оправдал, — подчеркнул Максим Осадник.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России