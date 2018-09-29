В Анапе в результате халатности должностного лица ребенок сломал ногу

/Происшествия/

В дежурную часть Анапского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок получил травму на территории предприятия по производству бетона.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В результате проверки выяснилось, что 12-летняя девочка проникла на территорию предприятия, где на нее упал ненадлежащим образом закрепленный фундаментный блок. С телесными повреждениями в виде открытых переломов костей левой ноги и другими серьезными травмами она была доставлена в больницу. На предприятии, где пострадал ребенок, в нарушение должностных инструкций заместителем директора по производству не было обеспечено соблюдение правил и норм по охране труда и техники безопасности.

Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, повреждения левой нижней конечности квалифицируются как тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее, чем на одну треть, независимо от исхода и оказания медицинской помощи. Транспортной полицией Анапы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ – Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Источник: пресс-служба Анапского линейного отдела МВД России на транспорте