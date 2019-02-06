За сутки пограничники спасли из браконьерских сетей четыре особи краснокнижных видов рыб

/Происшествия/

Накануне в Азовском море сотрудники краевого погрануправления провели плановые мероприятия по охране морских биологических ресурсов.

В результате траления в районе Ачуевской косы, среди прочих, на борт была поднята 100-метровая ставная сеть. В незаконно установленном орудии промысла находились жизнеспособные особи осетра, стерляди, пиленгаса и судака. Все биоресурсы были аккуратно извлечены из лессовой сети и выпущены в естественную среду обитания.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне действует повсеместный запрет на добычу ценных и особо ценных видов рыб. В частности, под запрет попадают все осетровые породы, а также судак. Пользователям следует помнить, что в случае прилова, эти виды должны быть выпущены в естественную среду.

Напоминаем, что с 1 февраля по 1 мая текущего года включительно в Ейском, Бейсугском, Ахтарском лиманах Азовского моря будет действовать запрет на любительское и спортивное рыболовство. Нарушение запретов влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.