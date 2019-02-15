Выявленные новороссийскими таможенниками нелегальные меховые изделия конфискованы по решению суда

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Индивидуальный предприниматель из г. Новороссийска привлечен решением суда к административной ответственности за реализацию маркированных ненадлежащим образом меховых изделий.

В ходе проведения выездной внеплановой таможенной проверки помещений одного из магазинов Новороссийска, новороссийские таможенники выявили и изъяли из розничной торговли тринадцать меховых изделий без надлежащей маркировки стоимостью более полумиллиона рублей.

На ряде изделий отсутствовала информация о производителе, дате и номере декларации соответствия. Судя по информации на иностранном языке на ярлыках, данный товар был иностранного происхождения (Турция, Германия, Италия). При этом шубы и дубленки были маркированы контрольно-идентификационными знаками (КИЗ) зеленого цвета, которыми маркируются только изделия отечественного производства.

Документы, подтверждающие таможенное декларирование указанных товаров, а также безопасность продукции и ее соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического Союза, индивидуальным предпринимателем в ходе проверки представлены не были.

В отношении индивидуального предпринимателя таможенниками был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 16.21 КоАП РФ «Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка». Согласно заключению таможенного эксперта стоимость товара составила 586?338 рублей.

В конце января 2019 года Решением Октябрьского районного суда города Новороссийска индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, товар – изделия из натурального меха – подлежит конфискации.

- Легальная продукция, произведенная в фабричных условиях, должна иметь контрольно-идентификационный знак, в котором зашифрован код со всей информацией об изделии, - поясняет заместитель начальника отдела таможенного контроля после выпуска товаров Новороссийской таможни Юлия Курдиманова. - Маркировка должна содержать информацию о наименовании продукции, стране происхождения, изготовителе или продавце либо уполномоченном изготовителем лице, а также об их юридическом адресе, размере изделия, составе сырья, товарном знаке (при наличии), виде меха и способе его обработки. Любой покупатель может ознакомиться с информацией, содержащейся в КИЗе, при помощи специальной программы на мобильном устройстве.

Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни