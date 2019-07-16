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Спасатели вывели с Ачишхо пятерых заблудившихся туристов
Вечером 14 июля в спасотряд поступил звонок от мужчины, сообщившего, что он с группой из 4 человек находится на скальных сбросах массива Ачишхо, спуститься самостоятельно они не могут.
Поддерживая с туристической группой телефонную связь, спасатели выдвинулись в предполагаемый квадрат поиска со стороны горы Зеленая, но из-за наступления темноты и сложности рельефа работы был приостановлены до утра.
15 июля в 11.10 туристы были обнаружены спасателями краснополянского ПСП на скалах в районе Ачипсинских водопадов, выведены на тропу и сопровождены до поселка. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Категория: Новости / Происшествия