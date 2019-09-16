Адвокат рассказал, что ждет Устинова, осужденного за нападение на омоновца

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Павел Устинов, осужденный за вывих плеча сотруднику ОМОНа во время протестных акций 3 сентября, будет в следственном изоляторе (СИЗО) до подачи апелляции. Об этом радио Sputnik рассказал его адвокат Дмитрий Чешков. Сейчас защита готовит документы для подачи протеста в вышестоящие судебные инстанции.

Павла Устинова осудили в понедельник на 3 года и 6 месяцев колонии по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, во время задержания Павла Устинова он оказал активное сопротивление сотрудникам ОМОНа, которые его задерживали, а старший сержант полиции Александр Лягин получил вывих плеча.

С версией следствия не согласен адвокат Павла Устинова. Как он рассказал радио Sputnik, есть видео, которое говорит о незаконности задержания, но суд на это не обращает внимания.

«Мы намерены подать апелляционную жалобу. Самое основное - это мы ходатайствуем о приобщении к делу видео, на котором заснят момент в преддверии задержания. На нем видно, что Павел не скандирует ничего, а просто гуляет по площади. Это противоречит допрошенным свидетелям со стороны обвинения, которые утверждают, что он скандировал оскорбительные лозунги в отношении власти. Здесь уличаем во лжи свидетелей. Еще на той записи видно, что это было не задержание, а нападение на случайного прохожего», - рассказал адвокат Павла Устинова.

Несанкционированная акция протеста прошла в центре Москвы 3 сентября. Она была посвящена недопуску оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые состоялись 8 сентября.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/