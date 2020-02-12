/Происшествия/

Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшего в ДТП водителя

11 февраля в 22.50 в Южный поисково-спасательный отряд МЧС позвонил мужчина и сообщил, что на федеральной дороге «Дублер Курортного проспекта» в направлении Адлер - Сочи произошло ДТП, в результате которого в одном из транспортных средств заблокирован человек.

Прибыв на место, сотрудники ЮРПСО МЧС России совместно со спасателями Центрального подразделения эвакуировали погибшего водителя – мужчину 1958 г.р. из г. Нягань - из салона легкового автомобиля и передали его бригаде Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Просмотров: 80 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Поможем девочке!

На российской военной базе в Южной Осетии медики проводят профилактику простудных заболеваний военнослужащих

В Адыгее артиллеристы выполнили массированный огневой удар с помощью беспилотной авиации

Помогай Фиксикам — выигрывай призы от ELARI!

Открылся Х Юбилейный Съезд некоммерческих организаций России

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!