Спасатели извлекли из автомобиля пострадавшего в ДТП водителя

/Происшествия/

11 февраля в 22.50 в Южный поисково-спасательный отряд МЧС позвонил мужчина и сообщил, что на федеральной дороге «Дублер Курортного проспекта» в направлении Адлер - Сочи произошло ДТП, в результате которого в одном из транспортных средств заблокирован человек.

Прибыв на место, сотрудники ЮРПСО МЧС России совместно со спасателями Центрального подразделения эвакуировали погибшего водителя – мужчину 1958 г.р. из г. Нягань - из салона легкового автомобиля и передали его бригаде Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России