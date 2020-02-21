Новороссийские полицейские задержали подозреваемых в краже

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Двое местных жителей похитили сумку с техникой, принадлежащей приезжему из Краснодара. Сумма ущерба превысила 20000 рублей.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску с заявлением о пропаже сумки техникой обратился приезжий из Краснодара.

Сумма ущерба превысила 20000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские опросили потерпевших и возможных очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправных деяний.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Местных жителей в возрасте 23 и 47 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое похищенное имущество будет возвращено законному владельцу.

В настоящее время отделом дознания полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску