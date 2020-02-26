Незаконная реализация посадочного материала неизвестного происхождения выявлена в городе Горячий Ключ

/Происшествия/

Залогом высокого урожая является качественный семенной и посадочный материал. При приобретении посадочного материала, продавец обязан подтвердить его качество, предоставляя оригиналы документов, удостоверяющих сортовые и посевные (посадочные) качества.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует быть бдительным при выборе посадочного материала, не попадаться на уловки недобросовестных продавцов и не бояться спрашивать у продавцов вышеуказанные документы.

Должностными лицами Управления при осуществлении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в области семеноводства на территории муниципального образования города Горячий ключ были выявлены 4 факта реализации саженцев плодово-ягодных культур без документов подтверждающих их сортовые и посадочные качества, что является нарушением ст. 26 Федерального закона от 17.12.1997г. №149-ФЗ «О семеноводстве».

Правонарушители, реализующие тридцать саженцев плодово-ягодных культур, таких как яблоня, груша, айва,крыжовник, смородина, слива, вишня и инжир без документов, подтверждающих их сортовые и посадочные качества, привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений».

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что при приобретении семенного материала важно помнить, что в связи с отменой обязательной сертификации, реализация партий семян сельскохозяйственных растений допускается при условии, если сорта включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, при наличии акта апробации, протокола испытаний или сертификата соответствия.