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Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП в Краснодарском крае
Сегодня в 15:07 водитель автомобиля КАМАЗ выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Крымская – Баканская перед приближающимся локомотивом с вагоном-путеизмерителем.
Машинист электровоза применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадал помощник машиниста, который был госпитализирован в больницу.
На движение поездов ситуация не влияет.
Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.
Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги
Категория: Новости / Происшествия