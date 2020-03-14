Грубое нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения стало причиной ДТП в Краснодарском крае

/Происшествия/

Сегодня в 15:07 водитель автомобиля КАМАЗ выехал на регулируемый железнодорожный переезд на перегоне Крымская – Баканская перед приближающимся локомотивом с вагоном-путеизмерителем.

Машинист электровоза применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадал помощник машиниста, который был госпитализирован в больницу.

На движение поездов ситуация не влияет.

Северо-Кавказская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги