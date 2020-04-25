Коломенские спасатели ликвидировали последствия ураганного ветра

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В четверг, 23 апреля, работники дежурной смены поисково-спасательного отряда №7 ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ураганного ветра в микрорайоне Ларцевы Поляны в городском округе Коломна.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Александр Братищев рассказал, что из-за сильных порывов ветра большая ель упала на магазин Пятёрочка.

«Дерево упало поперек дороги на крышу магазина, задев линии электропередач. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Мы провели поэтапный распил ствола дерева и его веток. В течение двух часов проезжая часть улицы и подходы к магазину были очищены от завала», - отметил Александр Братищев.

Повышенная интенсивность работ была обусловлена стремлением спасателей как можно быстрее освободить проход для жителей микрорайона, так как в условиях пандемии данный магазин является для них ближайшим.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"