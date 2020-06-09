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Михаил Ефремов задержали по факту смерти пострадавшего

Как сообщает полиция Моквы  в 21.44 у дома 3 на Смоленской площади водитель автомобиля «Джип гранд чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада».  На месте работают экстренные службы.

Позже ледователем СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади г.Москвы.

Вчера, 8 июня, на Смоленской площади напротив дома 3 водитель автомобиля «Джип гранд чероки» допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада». Пострадавший в результате ДТП водитель отечественного автомобиля был доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался. Учитывая данные обстоятельства, уголовное дело, возбужденное в отношении водителя иномарки по ч. 2 ст. 264 УК РФ, переквалифицировано на пункт «а» части 4 указанной статьи.

 

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

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Категория: Новости / Происшествия

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