Спасатели вывели из леса двух женщин с семилетним ребенком

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В пятницу, 10 июля, спасатели поисково-спасательного отряда №8 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса двух женщин с семилетним ребенком.

Случай произошел недалеко от СНТ «Мойкины дачи» Богородского городского округа.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Тимофеев рассказал, что заблудившиеся сами позвонили в Единую службу спасения «112».

«Две женщины с ребенком пошли в лес за ягодами, оставив машину на обочине. Набрав ягод, девушки поняли, что заблудились. К счастью, у потерявшихся был с собой заряженный мобильный телефон. Они позвонили в Единую службу спасения. Поддерживая постоянный контакт, с помощью геолокации спасатели смогли определить приблизительное местоположение женщин с ребенком», - сообщил Сергей Тимофеев.

Старший смены отметил, что спасатели непрерывно подавали сигналы сиреной аварийно-спасательного автомобиля.

«Корректируя направление движения по телефону, спасатели через несколько часов смогли встретиться с потерявшимися людьми. Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась. Спасатели доставили двух женщин с ребенком к месту стоянки их автомобиля», - заключил Сергей Тимофеев.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"