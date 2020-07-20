Спасатели вывели из леса пожилую пару

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В пятницу, 17 июля, спасатели поисково-спасательного отряда №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели пожилую семейную пару из леса, расположенного недалеко от СНТ «Лопатино» Можайского городского округа.

Спасатель (старший смены) Евгений Воскобойников рассказал, что потерявшиеся сами обратились в Единую службу спасения «112».

«71-летний мужчина и 68-женщина пошли в лес за грибами. Спустя некоторое время пожилые люди поняли, что потерялись. Блуждая в поисках выхода, они наткнулись на квартальный столб. Диспетчер «112» определил местоположение квартального столба и передал координаты спасателям», - сообщил Евгений Воскобойников.

Старший смены отметил, что спасатели быстро нашли заблудившихся пенсионеров.

«Спасатели выдвинулись к месту указанного столба. Пройдя около 7 км по лесу, грибники были обнаружены. Обратный путь с пенсионерами оказался сложнее. Из-за проливных дождей дорога местами была труднопроходима. В одном месте спасателям пришлось переправлять пожилую пару по бревнам через реку. По завершении спасательной операции пенсионеры поблагодарили спасателей за проделанную работу. К счастью, поход в лес для пожилой пары закончился благополучно», - заключил Евгений Воскобойников.

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"