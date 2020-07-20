Спасатели вывели из леса двух потерявшихся мужчин

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В пятницу, 17 июля, спасатели 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса двух заблудившихся мужчин, потерявшихся в лесном массиве национального парка «Лосиный остров».

Спасатель (старший смены) пожарно-спасательной части Олег Колмыков отметил, что мужчины не знали друг друга.

«Заблудившиеся в лесу мужчины не были знакомы друг с другом. 71-летний мужчина пришел в лес за грибами, в то время как второй, 1965 года рождения, совершал прогулку. Они случайно наткнулись друг на друга. Попытавшись самостоятельно выйти из леса, мужчины поняли, что потерялись и позвонили в Единую службу спасения «112», - рассказал Олег Колмыков.

Старший смены сообщил, что спасатели поддерживали связь с потерявшимися по телефону.

«Определив примерное местоположение заблудившихся, спасатели попросили их оставаться на месте и выдвинулись на поиски. После обильных дождей и так заболоченная местность местами превратилась в непроходимое болото. Бурелом, заросли и большое количество змей не позволяли быстро продвигаться к потерявшимся», - уточнил Олег Колмыков.

Старший смены добавил, что спасатели подавали звуковые сигналы при помощи рожка футбольного болельщика, который остался у них после чемпионата мира по футболу.

«Рожок издает очень громкий и резкий звук, который далеко разносится по лесу, поэтому заблудившиеся мужчины вскоре смогли его услышать. Медицинская помощь потерявшимся не потребовалась» - заключил спасатель 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас».

Источник: ГКУ МО "Мособлпожспас"