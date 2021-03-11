В Новороссийске возбуждено уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения

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28-летняя водитель допустила наезд на пешехода, в результате чего 46 –летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.

В производстве следственного управления Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летней местной жительницы по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Следствием установлено, что водитель, управляя иномаркой в центральном районе Новороссийска, при выполнении поворота допустила наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 46-летняя пешеход получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску