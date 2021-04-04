ФСБ предупреждает...

/Происшествия/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в рамках оперативно-профилактических мероприятийна берегу Кизилташского лимана в районе поселка Веселовка, Темрюкского района выявлен гражданин РФ, осуществивший незаконную добычу водных биоресурсов.

У правонарушителя изъято: вентери – 2 ед., креветка – более 3300 экз., бычок – более 840 экз., камбала – глосса - 3 экз. Ущерб, причиненный государству согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 1321, превысил 400 000 рублей.

В отношении указанного гражданина проводятся процессуальные мероприятия.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления