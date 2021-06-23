Мидий ловить нельзя?
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии п.52 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, устанавливается запрет для добычи (вылова) креветок черноморских и мидий.
Действие указанного запрета продлится до 31 августа 2021 года.
Ответственность за нарушение указанных правил, в зависимости от степени общественной опасности, влечет как административное, так и уголовное наказания.
Также каждый правонарушитель, в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г.
№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», обязан возместить ущерб.
Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
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