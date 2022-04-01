Депутат Госдумы Иван Демченко: Оперативная связь помогает в решении вопросов...

/Происшествия/

Иван Демченко проводит работу в округе в рамках региональной недели. Находясь в режиме оперативной связи с главами муниципалитетов, удается быстро координировать общие действия.

Несколько дней Иван Иванович держит на контроле гидрологическую обстановку, сложившуюся на территории, граничащей с Крюковским водохранилищем.

В хутор Эрастов Абинского района по поручению депутата направлены бригады специалистов Абинского ЭлектроМеталлургического завода, которые при помощи спецоборудования устраняют последствия паводка.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Вячеслав Иванов.

https://t.me/Ivanov_abinskiy_rajon/131

#командаДемченко