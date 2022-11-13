Спасатели оказали помощь туристу

/Происшествия/

8 ноября в 15.00 в спасательный отряд МЧС позвонил мужчина и сообщил, что он находится на скальном участке в окрестностях реки Глубокий Яр и не может самостоятельно ни спуститься, ни подняться.

К нему на помощь выехала дежурная смена спасателей Краснополянского подразделения ЮРПСО. Также турист рассказал дежурному МЧС, что изначально он отправлялся посмотреть на развалины древнего храма, который расположен неподалеку от водопада Пасть Дракона, потом около храма он заметил тропу, которая уходила в сторону, и решил прогуляться по ней. Через некоторое время мужчина обратил внимание, что тропа закончилась и вывела его на крутой склон, по которому было невозможно дальше продолжать свой путь. Турист остановился в наиболее безопасном месте и позвонил спасателям.

Для того чтобы эвакуировать мужчину, сотрудники МЧС использовали альпинистское снаряжение, затем сопроводили его к служебному автомобилю и довезли до ближайшей автобусной остановки. Медицинская помощь ему не потребовалась, турист – 1966 г.р., проживает в Московской области.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России